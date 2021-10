La foire du jambon de Bayonne ce week-end avec le Consortium du jambon de Bayonne

Le Consortium du jambon de Bayonne détient une foule d’informations sur ce jambon pas comme les autres. Stéphanie Couralet la chargée de communication du Consortium revient sur l’origine de son histoire. Selon la légende, c’est Gaston Phébus qui en serait à l’origine.

La foire au jambon de Bayonne ce week-end permettra de renouer avec la tradition qui date de 1462

« Le jambon de Bayonne est l’appellation la plus connue, la plus consommée par les Français ! » C’est ce que l’on apprend en allant sur le site du Consortium du Jambon de Bayonne. On y trouve aussi des recettes dans la partie « plaisirs et saveurs ». Et on se rend compte qu’on peut l’accommoder avec de nombreuses saveurs. Notre producteur invité Christian Montauzet artisan charcutier à Bardos sublime tous les produits autour du cochon. Il le cuisine comme autrefois à la maison sans additif. On retrouve le goût de ce qui se faisait à la maison.

A l’occasion de la 558ème édition de la Foire au jambon de nombreuses animations sont prévues dont le fameux concours du jambon fermier avec uniquement des particuliers sans aucun professionnel le vendredi matin et « c’est notre festival de Cannes à nous » comme le dit en s’amusant Christian Montauzet.