Oloron Sainte Marie : La Garburade, coupe du monde de la garbure recherche des participants

Tous les candidats sont mis sur un même pied d'égalité avec les mêmes ingrédients fournis à chaque équipe. Il ne reste plus qu'à ajouter les ingrédients secrets de chacun, et croiser les doigts pour la victoire ! La journée ne sera pas seulement une compétition, les visiteurs pourront profiter d'une animation musicale, d'un marché de producteurs et d'un repas servi le soir.

La Garburade est toujours à la recherche de participants pour son championnat !

Tout le monde peut s'inscrire jusqu'au 25 aout. Les inscriptions peuvent se faire par mail ou directement en se présentant au siège de l'association La Garburade qui est ouvert en permanence du lundi au jeudi de 14h à 18h. Toutes les informations complémentaires sont à retrouver sur leur site internet.