La Maison Adiiou présente ses bûches de Noël et ses frangipanes pour le début d'année

Après avoir ouvert leur boulangerie pâtisserie à Pau rue Carnot il y a un peu plus de trois ans, Matthieu Schlewitz et Arnaud Rioblanc se sont lancés à Lons au printemps 2022, en lieu et place de "Chez St Cricq". Ils travaillent au maximum avec des produits frais et de saison, et marient des saveurs surprenantes. Leurs bûches de Noël restent dans cet esprit d'originalité, et plaisent à tous avec des agrumes, de la cacahuète, du chocolat et de la vanille gousse, ou du praliné noix de pécan.

La "petite" tarte citron-verveine et son béret de meringue suisse © Radio France

Pour fêter les Rois, Matthieu et Arnaud travaillent avec du beurre 100% français. Ils glissent dans leurs galettes des fèves artisanales en verre : de superbes petite hirondelles à retrouver cachées dans chacune des frangipanes. Rendez-vous dès le 3 janvier pour les déguster !