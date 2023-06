Le Mas des Arômes à Idron : changement d'équipe et nouvelle carte

Le Mas des arômes à Idron : un restaurant où il fait bon manger les plats d’une belle cuisine créative et recherchée par le nouveau chef Adrien Ferran. Il officie sous la houlette du chef cuisinier et patron du lieu Pierre-Alexandre Mondeu qui a fait ses armes dans de grandes tables parisiennes

Mélanger le goût et les couleurs pour une plus grande sensation en bouche telle est la devise de Pierre-Alexandre Mondeu du Mas des Arômes à Idron. Son grand père et sa grand-mère lui ont donné le goût de la cuisine. Création en musique, travailler les condiments. Concocter des plats improbables : sortir un produit de son contexte. Des épices, des herbes et le salé et sucré.

Une nouvelle équipe et une nouvelle carte

Depuis 2 mois, le chef Pierre-Adrien Ferran officie en cuisine dans l’esprit du Mas des Arômes . Une cuisine qui allie sucré/salé, terre/mère, ou encore exotique. Sortir un produit de son contexte ou concocter des plats improbables qui fonctionnent très bien en bouche. Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir. Vous avez un menu retour du marché à 26 euros avec entrée/plat/dessert, qui change tous les jours. Vous avez un menu-carte (entrée, plat et dessert) qui évolue toutes les 5/6 semaines en fonction de la saison. Et le menu-confiance : un menu dégustation et surprise. Par exemple en entrée vous pouvez choisir Foie gras / Anguille fumée / Cerise / Cresson. Autre entrée : Bœuf braisé / Lait amande / Carotte / Jus aigre. En plat : Quasi de veau / Céleri-rave / Truffe d’été / Jus osso bucco. Ou Aubergine / Miso / Shiitakés / Soba (Végé). D’autres idées vous attendent sur la carte.