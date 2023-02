Les coffrets gourmands de Pyrénissime à offrir pour la Saint Valentin

La Saint Valentin chez Pyrénissime à Pau pour faire plaisir à son amoureux ou amoureuse. Des coffrets gourmands avec des produits des Pyrénées. Eric Fazeuille partage avec nous tous ces coups de cœur culinaire.

Un voyage culinaire de toute la chaîne des Pyrénées. Eric Fazeuille a eu l’idée de réunir dans sa boutique Pyrénissime à Pau des produits venant des départements qui traversent cette magnifique chaîne de montagne. Nous voyageons de Perpignan jusqu’à Hendaye qu’avec des produits fabriqués localement.

Une boutique qui nous fait découvrir des produits emblématiques

Eric Fazeuille est né à Saint Gaudens et a passé ses vacances dans les Pyrénées d’Est en Ouest d’où cette envie de partager sa gourmandise, éveillée à l’occasion de ses différents périples, que ce soit en France ou de l’autre côté de la chaîne en Espagne. Il choisit aussi bien des producteurs indépendants que des emblématiques.

Parmi tous les produits disponibles, vous trouverez des miels, des piments, des chocolats, des conserves, des vins, des confits, des douceurs salées et sucrées, des anchois, des foies gras, des fromages, ... Bref, tout ce qui fait la richesse des producteurs pyrénéens.

Des idées de 3 coffrets gourmands pour la Saint Valentin. Le premier avec des tartinables à 19,90 euros. Un deuxième avec du vin rouge, tartinables et un plat cuisiné à 35 euros. Enfin le dernier avec du vin blanc doux, du foie gras et tartinables à 34,90 euros. Entre autres, des terrines de cerf, de porc noir de bigorre, rillettes de canard et des sardines. Des biscuits de fromage de brebis, des rillettes de porc noir, du foie gras de canard entier de David Lemasson et du jurançon du domaine Peyrette. Emiettée de truite au citron confit de la truite des Pyrénées, du pâté de campagne avec 20% de foie gras de canard de la maison Arnabar. Des courgettes farcies de crabe et noix de Saint Jacques de Rosara et du vin A.D.N 64 par Mont d’Oraàs.