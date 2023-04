O Caribou à Pau récompensé pour sa meilleure poutine internationale

O Caribou à Pau vous embarque direct pour le Canada et sa cuisine. Une escale culinaire qui vous permettra de goûter aux plats typiques de ce pays comme la fameuse Poutine (une sauce brune qui accompagne des frites) ou alors au Bun’s Acadien.

O Caribou à Pau vous accueille à une nouvelle adresse depuis 5 semaines. Le restaurant est désormais situé au 13 rue Henri IV dans le quartier du château. Un restaurant avec plus de places pour vous servir à manger les spécialités canadiennes. En cuisine c’est Cédric qui officie et en salle Sammy assure le service. O Caribou vous sert la fameuse Poutine, une spécialité du Québec. D’ailleurs le restaurant a obtenu une récompense : celle de la meilleure Poutine internationale hors Canada. Une belle réussite pour notre duo.

La nouveauté à la carte : le bun’s acadien

Le bun’s acadien vient d’être rajouté à la carte du restaurant O Caribou à Pau. C’est un hamburger fermé dans lequel vous pouvez rajouter différents goûts. Le bun’s acadien est composé de viande hachée de bœuf avec des épices Cajun, des poivrons et des oignons et des légumes. Vous aurez aussi l’occasion de goûter aux Pogos ou Corn dog : ce sont des saucisses panées sur bâtonnet. En entrées et en desserts, on vous sert des recettes originales. Par exemple des queues de castor : ce sont des beignets avec plusieurs parfums dont le fameux sirop d’érables ou encore le traditionnel de Montréal. Le restaurant O Caribou est ouvert du mercredi au dimanche le midi et le soir.