Alain Patrick Fauconnet chef du O5 GOURMETS Restaurant , Pizzeria à Grenoble

A chaque saison sa pizza !

Alain Patrick Fauconnet a ouvert il y a quelques mois dans le quartier Championnet un restaurant pizzeria O’5 Gourmet au1 Bis Rue Pierre Arthaud à Grenoble. Sur place on y déguste des pizzas gastronomiques.

On banalise la pizza mais c’est plus compliqué qu’on le croit ! Notamment la pâte, le chef nous donne quelques conseils et astuces. Concernant la garniture le chef travaille le plus possible en circuit court et respecte la saisonnalité des produits.

Qu’en est-il de la pizza sucrée, bonne ou mauvaise idée ?