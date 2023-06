Alexandre Lionti de la fromagerie de l'Ile Verte

A chaque saison ses fromages !

La fromagerie de l'Ile Verte est située au 29 avenue Maréchal Randon à Grenoble.

Avec une gamme de plus de 160 fromages, Alexandre s’engage à fournir un large choix de produits ainsi que d’excellents vins, de la charcuterie et de nombreux autres produits gourmets pour accompagner les recettes de ses clients. La devise de la boutique : le goût n'a pas de frontières. C'est pourquoi la fromagerie de l'île verte à Grenoble ne se limite pas seulement aux fromages français. Vous trouverez aussi des spécialités et fromages anglais, italiens, hollandais, suisses.

On évoque ensemble aujourd'hui les fromages d'été , qu'ils soient frais, blancs, fruités, ou même fleuris.