Des accords mets et vinaigres !

Le vinaigre s'accommode à toutes les sauces

On connaît le balsamique, de xérès, de vin, de cidre, de framboise, mais beaucoup plus original et goûteux celui au pamplemousse rose, à l’estragon, au citron gingembre, myrtilles sauvages bien d ‘autres encore. Nos invités Hervé Bollot de la Balsamerie la Clandestine à Izeron et pour sublimer de bons petits plats avec ces vinaigres d’exception , Thaïs du restaurant chez Jeanette à Grenoble

La Clandestine

"La Clandestine" fabrique du vinaigre avec une méthode traditionnelle, dite « orléanaise ». Rien à voir avec les méthodes industrielles qui produisent plus et plus vite.

Ce procédé traditionnel utilise des fûts de chêne de 220 litres qui, dans un chai maintenu à 28°C, permet aux "acetobacter", les bactéries acétiques, de proliférer et transformer lentement l’alcool du vin en acide acétique.

On utilise le vinaigre pour déglacer, mariner, aromatiser ou encore assaisonner. La grande diversité de vinaigres permet de réaliser des recettes originales. Vinaigre de framboise, myrtilles sauvages, pamplemousse rose, estragon miel, noix et truffes, citron vert, gingembre et à l'ancienne bien sûr !

Restaurant chez Jeanette

Un restaurant avec des valeurs, où l'on croit en une cuisine authentique. Thaïs et son équipe respectent la saisonnalité, et privilégient les circuits courts et une agriculture propre.

Le saviez-vous?

En pâtisserie, pour les recettes qui vous paraissent parfois trop sucrées, comme les confitures, n'hésitez pas à ajouter un filet de vinaigre.

L'acidité contrebalance parfaitement la sensation de sucré et le goût du vinaigre passe plus inaperçu encore que celui du jus de citron.

Dans vos gâteaux et pâtes levées, le vinaigre donne des textures plus moelleuses et aériennes.

Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre à vos recettes et vous verrez la différence, notamment pour les crêpes, gaufres et pancakes.