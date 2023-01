Erwan et Alexandre du restaurant l'Escalier à Grenoble

Les petits plats qui font du bien, qui mijotent pendant des heures, qui parfument la maison et éveillent vos papilles, les plats mijotés !

Des gourmands autour de la table Alexandre Aymard et Erwan le Bourdonnec du restaurant l'Escalier à Grenoble au 6 place de Lavalette. Egalement avec nous (une fois par semaine on vous invite à passer une heure en studio avec nous) des passionnés de bonne cuisine et fidèles auditeurs Eric et Daniel de Dolomieu.

Bourguignon, osso bucco, veau marengo, mijoté de queue de bœuf et carottes, mijoté de porc à la moutarde à l'ancienne, poulet mijoté à la grecque, et puis en version poisson haddock mijoté aux poivrons et aux tomates ou même ou lotte à l’armoricaine.

Quelques bons conseils pour bien réussir vos plats mijotés : choisir les meilleurs ingrédients, miser sur une cocotte à fond épais, préparer le plat en plusieurs temps, laisser le temps aux aliments de s'attendrir, et bien réussir sa sauce.