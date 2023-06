Fabienne Gilbertas L’Atelier des Plantes Autour de l’Obiou à Pellafol

Plantes à déguster en tisanes, sirops, gelées, et sous forme de vinaigre aussi !

Fabienne Gilbertas cueilleuse herboriste L’Atelier des Plantes Autour de l’Obiou à Pellafol. Fabienne fait également partie du bureau de l’association des cueilleurs Français.

La cueillette - Fabienne Gilbertas

On cueille les plantes, des ateliers sont aussi organisés, et les plantes transformées en sirops, gelées, tisanes bien sûr et depuis peu en vinaigre aux cynorrhodons « voyage gustatif sauvage et acidulé qui fera danser vos salades et sublimera vos plats « avoue Fabienne.

Fabienne et Paul © Radio France - Nathalie Malochet

Fabienne raconte

L’atelier des plantes est un espace de vie, de rencontre avec le monde végétal. A l’aide de plusieurs outils, on vous invite à entrer pas à pas dans l’univers des plantes. Nous vous proposons différents temps de formation à la cueillette sauvage et à l'herboristerie familiale tout au long de l'année.