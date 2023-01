Francis Vera traiteur à Bourgoin-Jaillieu

Francis Vera es traiteur au au 14 Rue de la République, à Bourgoin-Jallieu, pour le retrouver c'est LIKE EAT by Francis Vera . Un service traiteur, des plats de chef à emporter, pour la maison ou toutes sortes d’évènements !

Un de nos sujets préférés de saison et régional : la tartiflette ! La traditionnelle aux pommes de terre Pompadour et Reblochon.

Elle peut aussi se revisiter avec du saumon et du St Marcelli, avec des Crozets, et pourquoi pas avec des endives pour la fameuse " chiconflette".

Le Saviez-vous ?

Le record du monde de la plus grosse tartiflette végan a été battu le dimanche 15 janvier à Chambéry. Près de 400 convives ont dégusté cette tartiflette version végétale. Tartiflette réalisée par L'Association justice animaux Savoie (AJAS) . L'objectif de ce repas festif était de régaler les 400 convives avec une version végétale de la traditionnelle tartiflette savoyarde et montrer que " la cuisine sans produits animaux peut être bluffante et gourmande ». Pour ce défi, l'association a cuisiné 500 kg de tartiflette version végétale : 230 kg de pommes de terre, 75 kg d'oignons, 100 kg de fromage végétal, 60 kg de lardons végan, 10 kg d'ail. " C'est bon, c'est différent de la tartiflette mais ça m'a plu " à avoue un convive.