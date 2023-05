Françis Vera traiteur à Bourgoin Jaillieu

C'est l'heure de l'apéritif et des mises en bouche !

Francis Vera est traiteur, vous pouvez le retrouver sous l'enseigne, LIKE EAT by Francis Vera au14 Rue de la République, à Bourgoin-Jallieu.

Un service traiteur, des plats de chef à emporter pour la maison ou toutes sortes d’évènements.

Francis Vera a également une activité de Chef à domicile et si vous le désirez il peut pour vous organiser des Cocktails dinatoires. Justement, c ’est le retour des beaux jours, on invite nos amis à passer un petit moment dans le jardin à l’heure de l’apéro. Pour sortir des traditionnelles cacahuètes, chips autres produits bien gras les alternatives existent avec des produits frais et goûteux !

Quelques exemples suivant la saison :

Velouté de concombre au lait de coco , moelleux de ratatouille, crème de thon, tartare de tomates mozzarella, jambon cru , Gaspacho de tomates, confiture d'olives noires.

Cappuccino de melon poudre de bacon , rouleaux de saumon courgettes.

Mini burger magret crème d'oignons, mini burger saumon fines herbes et fromage frais.

Club sandwich poivrons feta, club sandwich purée haricots rouge coriandre, club sandwich caviar aubergines

Tiramisu champignons poudre de cèpes , guacamole petit pois crevettes épicés.

Sucettes de radis au beurre de betterave *Verrine coleslaw truite fumé ou même verrine de moules et pommes de terre aïoli !

La proposition est belle !