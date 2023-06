la Café des Alpes à Corenc

Des salades fraîcheur l'été, saines et gourmandes !

Cédric Blanc chef du Café des Alpes à Corenc a repris l'affaire il y a 8 ans.

C'est un lieu magnifique avec une terrasse immense qui peut accueillir jusqu’à 100 couverts et une vue extraordinaire sur Grenoble et agglomération et la chaîne de Belledonne entre autre. La cuisine de Cédric Blanc, une cuisine généreuse et créative autour des produits locaux.

La plat signature du café des Alpes, le gratin Dauphinois. Le gratin c’est bien , mais l’été quand il fait bien chaud on a aussi envie de fraîcheur et de salade ! Sur place, on vous fait de belles propositions. Focus sur les belles salades de l’été, gourmandes, pour un repas très frais et généreux avec des produits locaux.