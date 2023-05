Andrea et Xiomara Puentes vous invitent à déguster un pot au feu Colombien ce dimanche !

Ce dimanche 14 mai et ce pour la 3ème édition Andrea et Xiomara Puentes de la Momposina Tienda Latina à Grenoble ( épicerie où l'on retrouve des produits et plats traditionnels d'Amérique Latine) organise une grande fête l'occasion pour vous de déguster "Le pot au feu Colombien" autrement appelé Sancocho Colombiano.

On y trouve typiquement de la banane plantain, du maïs et du manioc. En principe on y met de la poule et du bœuf, on peut également faire une variante avec du veau et du poulet. On dit que c’est un plat robuste et délicieux !

On peut faire sauter au repas suivant les restes émincés avec des oignons sautés et de l'huile d'olive, comme pour le pot-au-feu.

L'évènement se déroulera au parc de l'Ile d'Amour à Meylan, et vous êtes les bienvenus ( sur réservation) dès 12h.

On commence à manger à midi et à partir de 15h ce sera la fiesta avec de la musique, de la danse et des jeux !