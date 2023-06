La Momposina Tienda Latina à Grenoble

Une fête de la musique à la "Tienda", on mange et on danse !

Empanadas © Radio France - Aucun

Voyage en Amérique Latine avec la Momposina Tienda Latina au 107 cours Jean Jaurès, la première épicerie de ce genre à Grenoble créée en 2006 . Sur place une large gamme de produits d’Amérique Latine, des plats préparés, et de nombreux produits comme le café, des épices, de la farine, des boissons, des spiritueux, des surgelés, de la confiserie, et bien plus. Venez faire la fête à la Momposina Tienda Latina ce mercredi 21 juin à l'occasion de la fête de la musique avec le groupe La Papa Caliente !