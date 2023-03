"Le Crétins des Alpes" une belle gamme de produits du terroir !

Des terrines gourmandes avec des produits de qualité

Nos invités Laurent gras du restaurant gastronomique le Pèr' Gras à la Bastille à Grenoble et Yan d’Ascoli de la marque « Le Crétin des Alpes ». Le Crétin des Alpes une belle gamme de produits du terroir sympathiques, avec des recettes exclusives, fabriquées avec des ingrédients de qualité, de la région le plus possible, sans conservateurs ni arômes artificiels.

Les produits proposés, des biscuits sucrés salés, des soupes fromagères, confitures, jus de fruits, citronnades, miel, cafés aromatisés myrtilles et noix, huiles de noix, terrines, tartinables, bière, brioche, infusions et même des sirops.

Focus les terrines.