Le Nouvel An Chinois avec Chakriya de Tuk Tuk Gallery à Grenoble

C’est l’année du Lapin, le Nouvel An Chinois débute ce dimanche le 22 janvier et contrairement à l’Occident, le Nouvel An chinois dure 15 jours , 15 jours de festivités qui se terminent par la célèbre Fête des lanternes. Une période durant laquelle les plats colorés et parfumés font la joie de tous ! Qu’est-ce qu’on mange ?

Poisson, légumes, viande, riz, raviolis, fruits, notre invitée Chakriya de Tuk Tuk Gallery à Grenoble 10 rue Doudart de Lagrée.

Pour nous apporter également son témoignage Virginie Salanson cliente et amie de Shakriya et journaliste à France Bleu Isère.

Le poisson est toujours bien présent dans le menu du Nouvel An Chinois. Il peut se cuisiner de plusieurs manières, blanchi, à la vapeur ou braisé. Les plus célèbres préparations chinoises de poisson incluent la vive cuite à la vapeur, le poisson du lac de l'Ouest accompagné de sa marinade de chou et de piments, le poisson cuit à la vapeur dans une sauce vinaigrée, et le poisson bouilli agrémenté d’épices.

On mange aussi des rouleaux de printemps. Ils doivent leur nom au fait qu’on les déguste, habituellement, au cours du nouvel an chinois également appelée “la fête du printemps”. Ce plat est spécialement populaire dans l'est de la Chine et tellement frais.

On mange aussi le Niángāo. En chinois, Niangao sonne comme "'devenir plus haut d'année en année"'. Dans l'esprit des chinois, cela signifie que plus vous êtes élevé, plus vos affaires seront prospères et vous connaîtrez une réussite complète dans votre vie. Le riz gluant, le sucre, les châtaignes, les jujubes et les feuilles de lotus constituent les principaux ingrédients du Niangao.