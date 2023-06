Le restaurant Astérales à Corrençon en Vercors

La rhubarbe, on en fait des folies !

On vous emmène à Corrençon en Vercors au restaurant gastronomique Astérale s à l’hôtel du golf.

Charlotte et Ludovic travaillent en couple depuis 10 ans, après avoir travaillé dans de nombreux restaurants étoilés en isère et dans le sud de la France, ils ont repris le restaurant ( anciennement le Palégrié) le 12 mai dernier.

Leur cuisine, une cuisine sincère, sur une base traditionnelle, mis au goût du jour, l’idée c’est faire plaisir, faire du bon, oui mais en circuit court. Petit rappel à 1000 mètres d’altitude tout est décalé au niveau des saisons avec les fruits et les légumes !

On travaille ensemble la rhubarbe. On aime son goût légèrement acidulé, la rhubarbe se prête à tous les exercices en version sucrée : tartes, entremets, biscuits, clafoutis, on adore !

En version salée, la rhubarbe se combine à merveille avec les légumes, le poisson ou la volaille, on aime par exemple le poulet à la rhubarbe , la sauce aigre-douce à la rhubarbe, curry aubergines rhubarbe , ou alors un bon Dhal de lentilles corail à la rhubarbe !