Les volailles de Monsieur Beguin à Seyssuel

Bien choisir sa volaille et la cuisiner

A la ferme du Gorneton "Aux Volailles de Monsieur Beguin", vous êtes sûr d'avoir un produit de qualité puisque ce sont des volailles élevées aux céréales locales sans OGM.

Sur place vous retrouvez poulet, dinde, chapon, poularde, pintade, coq, caille fermière, et Le fleuron du Gorneton : le poulet aux pattes bleues !

Vous pouvez également acheter du lapin et venir chercher de bons oeufs.

Les différents modes de préparation

La volaille peut être sautée, dorée au four, en cocotte, en cuisson douce, à la vapeur possible aussi et à bouillir !

La poule à bouillir est une poule pondeuse réformée. C'est un mets extrêmement fin en raison de la saveur de la viande. Pour préparer un bouillon de poule vraiment délicieux, il est nettement préférable d'utiliser une poule à bouillir plutôt qu'un poulet ordinaire.

Le ferme du Gorneton "Aux Volailles de Monsieur Beguin"

Adresse : 431 Chemin des Combes, 38200 Seyssuel

Téléphone : 06 64 33 90 16