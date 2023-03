Mathilde de Fit et Gourmande

Mangeons un bon burger végan !

Mathilde restauratrice à Grenoble sous l'enseigne de Fit et Gourmande nous accompagne.

Fit et Gourmande au 22 Bd Maréchal Foch à Grenoble avec des recettes qui sont élaborées à partir d’ingrédients bien choisis : Biologiques, de saison, sans sucre raffiné, sans lactose, et le plus possible avec un index glycémique contrôlé.

Il ne s'agit pas de cuisine traditionnelle française ! Ce que propose Mathilde est une cuisine inventive, cuisine du monde faite à base d'épices.

On évoque ensemble le burger végétal, avec du bacon végétal, nuggets de soja, oignons caramélisés, et pourquoi pas un peu de laitue. Le tout accompagné de pommes de terre rôties aux herbes.

Les cours de cuisine reprennent !

Des cours pour adultes et pour enfants n'hésitez pas à vous renseigner au 06 13 86 78 24 .