Natacha du restaurant l'Aiguillage à Grenoble

On cuisine des pâtes sans gluten

Notre invitée Natacha du restaurant l'Aiguillage au 14 rue Abbé Grégoire à Grenoble.

Sur place une cuisine fraîche et saine, réalisée à partir de produits locaux.

Une cuisine qui peut s'adapter à tout le monde, les végétariens, les végans, les allergiques au gluten sans lactose, les amoureux du bio et du bon.

L'ensemble est réalisé dans le respect de la saisonnalité et de ce fait, la carte change très souvent.

Le sujet qui nous intéresse, les allergies au gluten, le gluten qui peut être responsable de troubles intestinaux.

Alors déjà qu’est-ce que le gluten ?

Le gluten, c'est une substance collante qui est composée de protéines (les prolamines et les gluténines) insolubles dans l'eau.

Dans quels produits retrouve t’on le gluten ?

On trouve du gluten dans les céréales comme le blé (froment, blé dur, kamut, blé Khorasan), le seigle, l'orge, l'épeautre et l'avoine**.** Vous devez être vigilants car ce sont des céréales beaucoup utilisées dans l'industrie alimentaire.

Et c’est pour cette raison que certaines personnes regardent de très près les étiquettes lors de leurs achats, et s’interdisent la plupart des restaurants, mais aujourd’hui la profession l’a bien compris et donc trouve des alternatives.