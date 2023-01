Nicolas du restaurant PickNick à Grenoble

On cuisine les légumes d'hiver

Les légumes racines l’hiver on adore, carotte, rutabaga, topinambour, betterave, mais également les légumes feuilles comme le chou, les épinards, les poireaux, les légumes fleurs comme l’artichaut par exemple et puis il y a tous les autres dont les incontournables cucurbitacées et le céleri. En tartes, veloutés, rôtis ou même crus, Nicolas chef du restaurant PickNick à Grenoble nous apporte son expertise accompagné de Benjamin maraîcher aux Jardins de la Pra à Herbeys.

Restaurant Pick Nick

Adresse : 14 rue Fantin Latour à Grenoble

Téléphone : 04 76 54 85 10