Paul Edouard Routhiaud de la Brasserie Chavant à Voiron

Coralie le Rasle, analyste sensorielle, formatrice à la dégustation

Coralie Le Rasle est analyste sensorielle formée aux techniques de dégustation à l’Université du vin de Suze-La-Rousse. Elle éduque et sensibilise les consommateurs aux produits de qualité, et aide les producteurs fermiers à valoriser leurs produits. Elle nous parle des accords fromages et vins.