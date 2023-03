Pauline Girier apicultrice à Thodure

Les Miellines, du miel mais plus encore !

Pauline Girier une Apicultrice passionnée à Thodure !

Elle est à l'origine de la création des " Miellines " en 2018 après quelques années de formation et salariat.

Ce qu'elle propose aujourd’hui c’est du Miel et de la Gelée royale issue de sa production.

Pauline a remporté en avec son miel de châtaignier la médaille d’argent au Concours Général Agricole !

Les Miellines c’est aussi une boutique où l’on retrouve beaucoup d’autres produits issus de fermes et producteurs voisins. Il y en a 15 au total et parmi eux il y a Coco des " Bocaux de Coco" à Primarette. Des bocaux sucrés et salés fruits et légumes cueillis mûrs par des agriculteurs passionnés par leur métier dans un rayon de 20 kilomètres.