Raphaël chef du café historique le Relais d'Uriage à Herbeys

Un lieu convivial où l'on cuisine les produits locaux , et notamment la fraise du Jardin de la Pra

Raphaël est chef du restaurant Le Relais d’Uriage à Herbeys cœur de village. Il s'agit d'un café historique ( ouvert en 1911) que Raphaël et son équipe ont repris il y a 6 mois aujourd'hui ! Un lieu transformé en lieu d’échanges et de dégustations. Vous pouvez vous poser sur un jardin terrasse de 500m2, doté d’une vue atypique sur la chaîne de Belledonne et le Taillefer.

A table !

Vous pouvez y consommer des produits locaux et des produits bios, dont les très goûteuses fraises de Benjamin maraîcher des Jardins de la Pra à Herbeys à nos côtés également.

Raphaël raconte : " Entre dînette d’initiés et nouveaux standards modernes concoctés avec des produits de saison et au maximum bio et locaux, on ne se contente pas de remplir le ventre de nos (chers) clients on ambitionne de les émouvoir, de les faire marrer, bref, qu’il se passe un truc en vous quoi!"