Stéphane Froidevaux du Fantin Latour à Grenoble

Notre invitée, Alice des Mijotées, service traiteur à Grenoble, ateliers cuisine et cueillette.

Les Mijotées proposent une cuisines gourmande d'ici et d'ailleurs essentiellement végétale. des recettes réalisées avec des produits en vrac, de fruits et légumes récoltés chez des particuliers ou des professionnels pour cause de surplus ou de produits non calibrés.