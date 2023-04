Un torréfacteur et un boulanger pâtissier

A déguster un café gourmand !

La Brûlerie des Alpes , c’est une histoire de famille ! C'est la 1ère Torréfaction artisanale crée en 1926 sur Grenoble. Plusieurs générations s’y sont succédées jusqu’à sa reprise en 2011 par vous Patricia CHEMIN et Christophe qui torréfie.

La café qui s’associe à merveille à de belles pâtisseries. Une autre belle histoire de famille c’est celle de Rémi de Nardi de La Boulangerie-Pâtisserie De Nardi à St Nazaire les Eymes depuis 34 ans.

Une histoire de famille Chez De Nardi, le sens de la famille et des traditions sont au cœur de leur savoir-faire. La maison, a été fondée en 1988 par Gilles et Giovanna. Ils ont démarré leur activité avec un four à bois du village de Saint Pancrasse sur le plateau des petites roches en 1981. Un début de boulangerie sans eau courante où il fallait la récupérer dans la plaine puis la remonter. Gilles et Giovanna ont d’abord commencé à vendre leurs pains sur les marchés puis avec une camionnette en faisant le tour des villages voisins, avant de racheter un petit local à l’entrée du village de Saint Nazaire les Eymes.