Valentina Bres cake designer à St Egrève

On déguste des bugnes !

Valentina Bres cake designer de " Rêves et Gâteaux" à St Egrève nous parle des bugnes et de leur histoire. Des recettes certes régionales et traditionnelles, mais également une recette de bugnes qui nous arrive d'Afrique ! A découvrir à déguster.

Voici la recette des bugnes de côté d'ivoire :

150g de noix de coco fraîche

50 g de sucre

Vanille et zeste de citron à volonté

1/2 Cc de levure chimique

150g farine de manioc ou de blé

Dans un blender mixez soigneusement la noix de coco.

Ajoutez le sucre, la levure et les arômes.

Incorporez à la main la moitié de la farine.

Continuer à pétrir en ajoutant le reste de la farine.

Si la pâte est trop ferme, ajoutez une cuillère à soupe de lait.

Laissez poser la pâte 1h.

Et allez la pâte et coupez là en losanges.

Faites cuire les Bugnes qq secondes de chaque côté dans de l’huile bouillante.

Servez les bugnes saupoudrées de sucre glace et accompagnées de confiture ou de crème fraîche.

Pour nous accompagner également ce matin, une fidèle auditrice également correspondante météo, Irène de St Blaise de Buis venue avec son gâteau signature, un Moka au café !