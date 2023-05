Valentina Bres cake designer à St Egreve

Un gâteau aux fruits rouges accompagné de plantes aromatiques

Valentina Bres est cake designer à St Egrève sous l'enseigne Rêves et Gâteaux . Des gâteaux sur mesure , pour toutes sortes d'évènements, mariage, anniversaire, baptême, des délices que vous pouvez également réaliser vous même à travers des ateliers. Enfin pour goûter les gourmandises de Valentina Bres vous pouvez vous rendre dans sa toute nouvelle boutique au 28, rue de la Monta à St Egrève.

la mission de valentina Bres aujourd'hui réaliser un gâteau à base de cerises et de plantes aromatiques.

En quelques mots Valentina raconte

"Je vais faire un gâteau à base de cerises avec basilic, sarriette, menthe. Une recette inspirée de la fameuse est très secrète Scofa . Vu que la recette est secrète et que personne ne sait comme elle est faite je pense la faire à ma façon, en utilisant des cerises. J'ai une amie qui me parle souvent des recettes anciennes qu'elle faisait en famille et des gâteaux qu'elle dégustait dans son enfance à Niort. Dans ces gâteaux il y avait la fameuse Scofa , je vais travailler la recette avec elle."

Les filles de Grenoble Foodie

Présentent sur les réseaux sociaux pour nous accompagner également, Lolo et Amélie du compte Instagram Grenoble Foodie . Les filles testent au quotidien des lieux gourmands, restaurants, épiceries, glaciers avec aujourd'hui une belle adresse pour déguster des cookies My Cookiz au 15 rue Servan à Grenoble.