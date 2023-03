On cuisine ensemble le poisson , d'eau de douce et de mer !

Yves Bello du restaurant le Demptezieu à St Savin nous accompagne, on cuisine ensemble le poisson, poisson d'eau douce et de mer !

Le poisson ne supporte pas la médiocrité ! De la fraîcheur sinon rien, et la tant redoutée cuisson du poisson, pas si évidente.

Selon la nature et la taille de la portion, les temps de cuisson peuvent varier. Par exemple, la lotte à la chair ferme a besoin de plus de temps de cuisson qu’une délicate dorade ; un filet de sardine cuit plus rapidement qu’un saumon entier. La truite cuisson à l’unilatérale.