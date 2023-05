Circuit bleu, côté saveurs Epicerie "Les Cousins" à Caen

Derrière « Les Cousins » se cache tout simplement nous : Alice & Brice, cousins germains partageant le goût des bonnes choses, le souhait de mettre en valeur notre région et l’envie de consommer différemment. Thème : la cuisine au BBQ et au Brasero

Issus d’une famille de commerçants, nous avons toujours aimé le contact humain et nous avons imaginé́ ce magasin dans l’esprit authentique d’une épicerie traditionnelle : un commerce de proximité, chaleureux et convivial, dans lequel nous souhaitons partager avec vous l’histoire de nos produits et de leurs producteurs passionnés.

Chez Les Cousins, nous souhaitons mettre en avant une façon différente de consommer : plus locale, respectueuse des saisons et issue d’une production « raisonnée ».