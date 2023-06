Circuit bleu, côté saveurs Produits Orne Terroirs

Orne Terroirs : du goût en plus ! Orne Terroirs, réseau de produits fermiers et artisanaux ornais depuis 1996

La démarche collective de qualité Orne Terroirs rassemble agriculteurs, artisans de bouche, restaurateurs et boutiques , constituant ainsi un réseau de plus de 130 adhérents.

On y trouve toutes les informations utiles aux amoureux des produits locaux à la recherche de qualité .

Orne Terroirs, c'est plus de 300 produits locaux sélectionnés chaque année par notre jury de dégustation.