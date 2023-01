La Meilleur Boulangerie de France en Basse Normandie

PASQUIER & CO OUISTREHAM (14)

Bienvenue dans l’établissement d’Anaïs et de Fabian, les tourtereaux normands. Né à Ouistreham, tout comme sa dulcinée, Fabian a toujours su qu’un jour il ferait du pain et des bons gâteaux ! A 19 ans, il obtient son baccalauréat professionnel boulanger et pâtissier et part ensuite se perfectionner dans différents établissements. Et lorsqu’il y a deux ans, le couple apprend que la boulangerie de leurs premiers émois est en vente, il saute sur l’occasion ! Anaïs et Fabian ont enfin concrétisé leur rêve d’adolescents ! C’est main dans la main qu’ils proposent à leur clientèle, des produits qui leur ressemblent, où tout est fait maison et surtout avec beaucoup d’amour ! Quelques mois après leur installation, Nicolas, que Fabian a rencontré sur les bancs de l’école, a rejoint leur joyeuse bande de copains. Amis depuis plus de 10 ans, c’est avec ce boulanger aguerri que Fabian va représenter sa boulangerie.

PAIN VIVANT CAEN (14)

Diego débute sa carrière en tant que cuisinier autodidacte. Travailleur et déterminé, il décroche à 24 ans un poste de sous-chef dans un restaurant étoilé. C’est à cette époque que va naitre chez lui un réel intérêt pour la fabrication du pain. Il y a 4 ans, il obtient son CAP boulanger et décide d’ouvrir son propre établissement. Avec sa compagne Pauline, Il transforme un vieil hangar de 150 m2 pour créer une résidence artisanale en totale rupture avec les codes du métier. PAIN VIVANT a beau être une boulangerie anti conventionnelle, ici les artisans travaillent à l’ancienne, à l’exemple des pains de Diego, tous réalisés sur levain à base de farine de blé anciens et bio. Et quant à leur cuisson c’est le four à bois et rien d’autre ! Fier de proposer une alternative à l’industrialisation de la boulangerie, il fait la connaissance de Maxime, un jeune boulanger qui souhaite faire du pain de manière éthique et responsable. C’est un véritable coup de cœur professionnel entre eux, et Maxime rejoint Diego début 2022.