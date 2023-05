C'est la saison du fromage de chèvre chez nous. Julien éleveur de chèvres à Rieulay entre Douai et Valenciennes nous explique pourquoi et nous fait découvrir son quotidien.

Les chevrettes du terril à Rieulay vous invitent à goûter leurs productions : fromages, faisselles, yaourts et à profiter de leur boutique les mercredis samedis et dimanches de 11h à 12h et de 16h à 18h. Profitez de la ferme pédagogique ces trois jours-là : entrée libre et visite gratuite et on peut assister à la traite. Notez également le rendez-vous avec le marché du CIVAM le samedi 21 mai .

Fromages de chèvres - Les chevrettes du terril

Belles demeures roubaisiennes à visiter avec l'office du tourisme - office du tourisme

L'office du tourisme de Roubaix vous invite à deux belles balades gourmandes : Les rendez-vous Curieux et affamés et les visites au Chäteau de la Fontaine à Croix .