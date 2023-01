En cette période d'Epiphanie, essayez la galette des Reines de la briocherie gonflée de Sylvana

En cette période d'Epiphanie, essayez la galette des Reines de la briocherie gonflée de Sylvana. On y retrouve tous les ingrédients de la traditionnelle galette et un plus : la touche Sylvana. Le chef Maxime Leplat du restaurant Neuf à Laventie nous fait part de ses attentes pour l'année 2023