Day by Day, des épiceries vrac dans la région !

Aujourd'hui nous faisons nos courses en vrac !

Les enseignes Day By Day

Direction Day By Day , il y a plusieurs enseignes dans la région.

Vous voulez lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire vos déchets, et surtout faire des économies ? Vous pouvez visiter l'une des 7 boutiques de notre région.

C'est Hugo, responsable de Day by Day Lille Wazemmes qui est venu nous présenter l'enseigne.

Notez que la boutique du Vieux-Lille a déménagé début aout pour vous accueillir Rue Léonard Danel.

Pour un maximum de produits, day by day favorise le local et le circuit court. Vous vous posez surement la question du prix ! Oui il y a une différence, et pas négligeable.

Day By Day , c'est trois enseignes dans la MEL, une à Valenciennes, Arras, Dunkerque et Amiens et 55 boutiques en France.