Le beurre de ferme d'été avec Hélène Charles du Roncier à Bomy et Mathieu Dacquin, producteur à Fléchin

Le beurre est toujours meilleur quand on l'achète directement à la ferme des agriculteurs de notre région ! Il est différent l'été et l'hiver et il est excellent pour faire un bon caramel beurre salé. Hélène Charles du restaurant le Roncier à Bomy nous partage sa recette.

En été, les vaches broutent de l'herbe fraîche, qui contient des caroténoïdes et une certaine saveur. En hiver, dans la plupart des pays les vaches sont nourries avec de l'ensilage et/ou du foin, généralement plus pauvres en caroténoïdes et en saveur. Ainsi, le beurre d'été est généralement plus aromatisé et plus jaune comparé au beurre des mois d'hiver. Hélène Charles l'utilise notamment pour faire un caramel beurre salé. Elle nous dévoile tous ses secrets et vous attend dans son restaurant convivial à Bomy !

Le Roncier à Bomy

Et pour faire un excellent caramel beurre salé, il est important de se procurer son beurre dans une ferme près de chez soi. Hélène Charles travaille avec Mathieu Dacquin de la ferme du moulin à Fléchin. Il nous explique pourquoi le beurre d'été est différent de celui d'hiver et il vous propose de nombreux produits frais dans son point de vente.