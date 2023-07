Les astuces barbecue avec le GAEC Moriaux à Wambercourt et la boucherie Gallet à Tincques

Saucisses, merguez et brochettes sont les produits phares à cuire au barbecue. Mais on peut aussi utiliser d'autres viandes. Direction Wambercourt et Tincques pour aller piocher quelques conseils de producteurs et bouchers de la région.

Barbecue

La ferme Moriaux est une ferme familiale où Cécile Moriaux travaille avec son fils et son mari pour vous proposer de la viande de qualité. Pour le barbecue, il y a chez eux, des saucisses, des merguez de bœuf, du veau, des brochettes de veau. Et la spécialité de la ferme, ce sont les pavés de poulet marinés. Cécile nous donne quelques idées d'accompagnements avec cette viande et nous partage ses astuces de cuisson au barbecue. La Ferme Moriaux à Wambercourt A Tincques, Sabrina Gallet et son équipe, proposent à la boucherie charcuterie Gallet tout ce qu'il faut pour un bon barbecue. Et pour changer, elle vous conseille de cuire au barbecue, une entrecôte, une côte à l'os ou encore de l'andouillette !