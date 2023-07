Les flageolets verts cultivés par Antoine Bourgois à Leulinghem et cuisinés au Claire'Marais à St Omer

Le beurre de ferme d'été avec Hélène Charles du Roncier à Bomy et Mathieu Dacquin, producteur à Fléchin

Le beurre est toujours meilleur quand on l'achète directement à la ferme des agriculteurs de notre région ! Il est différent l'été et l'hiver et il est excellent pour faire un bon caramel beurre salé. Hélène Charles du restaurant le Roncier à Bomy nous partage sa recette.