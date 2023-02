Les fromages du Nord Pas-de-Calais

Les Fromageries La Finarde , fromager à Arras, privilégient depuis 2 générations la qualité des fromages de tradition et des fromages fermiers artisanaux.

Réputée pour la diversité de son offre, notre maison propose en plus des grands « classiques », tous les AOC et autres fromages et produits laitiers traditionnels.

Notre volonté est de vous proposer la plus grande variété possible de fromages :