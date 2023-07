Les glaces de la SCEA du haut des vignes à Vacqueriette-Erquières

On se rafraichit cet été avec les glaces de la ferme du haut des vignes à Vacqueriette-Erquières. Camille Dontjez qui travaille avec ses parents dans cette ferme nous donne un avant-goût des parfums proposés cet été et nous partage ses secrets de fabrication.

Camille Dontjez et ses parents proposent des glaces avec le lait de leur ferme à Vacqueriette-Erquières, près d'Hesdin et dans un magasin de producteurs à Berck. Cet été, au menu : gâteaux glacés, glaces de saison et glace au maroilles ! Mais comment sont-elles confectionnées ? Quelle est la différence avec une glace industrielle ? Réponse avec Camille qui nous partage aussi ses conseils pour réussir une bonne glace au caramel beurre salé à la maison.