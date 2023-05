Macarons et bières à Henin-Beaumont

L'ail des ours, le jour du muguet proposé par le chef Alexandre Suergiu du restaurant Aux Epherites à Lille

Depuis février, dans nos sous-bois, l'ail des ours s'épanouit en feuilles vertes et généreuses et depuis quelques jours, il fleurit. L'ail des ours fleurit aussi dans les assiettes du restaurant "Aux Ephérites" à Lille. Le chef Alexandre Suergiu utilise le bourgeon mais aussi la feuille et la fleur.