Parlons thé ce matin sur France Bleu Nord

François Thieuw et Pierre François Salaün sont venus nous présenter Tea Tap , une entreprise française spécialiste du thé et de la tisane. Magasin de thé en vrac et infusion 100% naturels! Venez découvrir l'univers autour de mélanges incroyables.

