La Georgette Côté Saveurs

L'omelette Bessières Côté Saveurs

VIDÉO - Revivez la confection de la célèbre omelette pascale qui fête ses 50 ans cette année. 61 litres de graisse de canard, 17000 œufs, 3 poêles. Ciboulette et piment d'Espelette pour assaisonner. On a goûté, et on a beaucoup aimé. Sacré défi à chaque fois. Bravo la confrérie.