Mams Cook et Hoope

Hoope sort une nouvelle gamme de laits végétaux à la spiruline : Avoine, Riz, Noisette et Amande. La start-up du Grand Marché Min distribue ses produits bio dans toute la France. Et avec Mams Cook, astuce lait végétal, produit : artichaut et petite histoire de la moutarde.

Christophe Sovran - Hoope © Radio France - Alban Forlot