Mams Cook et ses voeux Côté Saveurs

C'est le retour ce lundi soir sur M6 de la Meilleure boulangerie de France, en association avec France Bleu. Déjà 10 ans au four et au moulin à 18h40 pour récompenser les meilleurs talents dans le domaine. Et cette semaine ça se déroule en Occitanie. On va y redécouvrir la fouace aveyronnaise, le chok ajou imaginé par la Magie des Pains, le pain à l'ail rose de Lautrec de la maison Ginestet-Gros. On ira notamment à Lombers (81) et Luc La Primaube (12). Ce soir on commence par le Gard avec Villeneuve les Avignon et l'Hérault avec Castenau-le-lez. A la présentation : Norbert Tarayre, Bruno Cormerais et ... Noëmie Honiat qui exerce aujourd'hui à Villefranche-de-Rouergue en Aveyron. Finaliste de la 5ème saison de Top Chef. Aujourd'hui elle est chef et Championne de France des desserts de France.