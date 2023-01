Marché Cristal toulousain Côté Saveurs

Astuces zéro déchet - antigaspi :

✔ Ranger correctement son frigo en notant avec un marqueur la date d’ouverture du produit comme le lait et la crème

✔ Peaux des agrumes : clémentines, citrons et oranges Bio : on les zeste et on les intègre dans une pâte à gâteau, en infusion, sur une salade de fruits, pour agrémenter un plat ou dans une bouteille de vinaigre blanc pour l’aromatisé(à usage ménagé)

✔ Cœur du chou-fleur, on le découpe en tranches assez épaisse et on le snacke à la poêle avec une noisette de beurre ou d’huile, sel et poivre et persil haché

✔ Feuille de chou-fleur non abîmé, on fait une soupe

✔ Si on a une trop grande quantité de par exemple butternut, potiron, potimarron, on l’épluche, on le découpe et ce que l’on ne souhaite pas cuisiner de suite, sac de congélation et au congélateur

✔ Des bananes trop mûres : un banana bread, une base pour une pâte à pancake

✔ Un pot de miel peut servir à : sucrer des boissons, des pâtes à gâteaux, des yaourts, fromage blanc, un porridge …

✔ Peau de la pomme de terre, carottes, navet, panais on fait des chips avec

✔ Du pain dur, on le réduit en chapelure, on fait des croûtons pour la soupe, pain perdu

✔ Les coquilles de noix, on les utilise pour alimenter notre feu de cheminée ou barbecue, ça brûle super bien

✔ Pour conserver son persil plus longtemps au frigo, on met les tiges en immersion dans un verre d’eau

✔ Pour éviter que son avocat noircisse, car il s’oxyde au contact de l’air, on passe un peu de citron sur la chair

✔ Quand on a des fond de plats et qu’on ne veut pas les terminer, on lmes met dans un tupperware, au congélateur et se sera pour les repas de la flemme

✔ On garde les fonds de vin blanc pour déglacer une sauce par exemple

✔ Le marc de café, c’est un absorbeur d’odeur et un excellent gommage

✔ Les coquilles d’oeuf écrasées pour récurer les casseroles

✔ Faire une soupe ou un pesto avec les fanes de carottes

✔ Faire un planning des repas de la semaine et faire une liste de course

✔ Tiges des herbes fraîches les utiliser en bouquet garnis pour infuser dans un bouillon avec du thym et romarin

✔ Un fond de lait : dans une soupe, une pâte à crêpe ou pancakes, une béchamel, dans une purée, un porridge, faire chauffer et le faire mousser pour faire un cappuccino

✔ Des blancs d’oeufs : une meringue, intégrer dans une mousse ou chocolat, une pâte à crêpe, un appareil à quiche