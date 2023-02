Montrabé Côté Saveurs

L'Union Côté Saveurs

A 7 km de Toulouse, une institution vous accueille depuis près de 20 ans à L'Union. La Bonne Auberge avec le chef Eric Puel et Véronique Thiébaut, nommés 2 fois au prix Vanel en 2008 et 2010 sont dans une ancienne ferme. Aujourd'hui on parle aussi de Toulouse, ville européenne du vin.