Pas d'émission ce jour

Aucamville Côté Saveurs

Dans l'ancien bâtiment des impôts, face au marché couvert, entre parc et château d'eau, le Lieu vient d'ouvrir début janvier 2023. Avec C et N traiteur, les coulisses de la restauration et de l'événementiel au nord de Toulouse avec aussi le primeur du Min pour nous parler des choux de l'Union.